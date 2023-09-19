السلطات المصرية تكشف لغز مقتل الإعلامي العماني هود العلوي بالقاهرة

المصدر: القاهرة - البيان

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كشفت السلطات المصرية الغموض حول مقتل الإعلامي والدبلوماسي العماني هود بن سيف العلوي، بالقاهرة، وألقت السلطات القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكابهما الجريمة في شقة المجني عليه بمنطقة المهندسين.

وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية إنه بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف شقته السكنية بالمهندسين وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم بالإضافة إلى بعثرة محتويات الشقة، مما يدل على وجود عملية سرقة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، حيث نجح فريق البحث في تحديد هوية مرتكبا الجريمة وهما عاملة نظافة وسائق مقيمان بشبين القناطر.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، وأفصحت الأولى عن علاقتها بالمجني عليه، حيث إنها تعمل لديه، واعترفت أنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني، والذي أوصلها للشقة السكنية محل إقامة المجني عليه، وحال تواجدها رفقة المجني تعدت عليه بآلة حادة "سكين"، وأصابته بعدة طعنات، أدت لمفارقته الحياة.

وقالت المتهمة في اعترافاتها إنها قامت بالاستيلاء على 14 هاتفاً محمولاً من ماركات مختلفة بالإضافة إلى 7 ساعات ماركات مختلفة، وكاميرا، كما استولت على خزانة حديدية ومبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم الثاني، الشريك في الجريمة، أقر باعترافات شريكته وأفاد بإخفائه المسروقات، واستعانته بأحد الأشخاص لتغيير العملات الأجنبية التي استوليا عليها من شقة المجني عليه، وهي العملات التي تم الوصول إليها بإلقاء القبض على تاجر العملة الذي لجأ إليه المتهم.

بيان عماني

وكانت سفارة عمان بالقاهرة أصدرت بيانا بعد العثور على جثة الدبلوماسي السابق مقتولا في شقته بمنطقة المهندسين وسط الجيزة في القاهرة أمس الإثنين.

وقالت سفارة عمان في بيان لها على تويتر: "ببالغ الأسف والحزن تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث، وتعرب عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول الى العدالة المنشودة".

وعمل هود بن سيف العلوي مستشاراً إعلامياً لدى سفارة بلاده في مصر عام ٢٠١٩، فيما تولى منصب المدير العام المساعد للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام العمانية، وكان من الوجوه الإعلامية الخليجية المميزة، ولعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات الثنائية ما بين عمان ومصر.

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