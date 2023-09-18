حرائق الجزائر.. إطفاء جزئي واعتقال متسببين

المصدر: دبي - البيان

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تمكن جهاز الدفاع المدني في الجزائر من التحكم في 9 حرائق من 16 حريقاً في موجة جديدة شهدتها مناطق مختلفة من البلاد في الساعات الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جهاز الدفاع المدني في الجزائر قوله في بيان، إن 16 حريقاً اندلع بولايات بجاية وجيجل وقالمة وسكيكدة وتيزي وزو، جرى إخماد 9 منها حتى الآن منها 4 ببجاية، وواحد بكل من ولايتي سكيكدة وقالمة، و3 بولاية تيزي وزو. فيما لا تزال 7 بؤر مشتعلة بولايات بجاية وجيجل وتيزي وزو.

وتجتاح حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، منذ الجمعة ‏الماضي. ونجحت فرق التدخل للإطفاء من ولايات مجاورة عدة، وكذلك من العاصمة الجزائر في إخماد عدد من الحرائق التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقاً لما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر جزائرية.

ونشرت مصالح الدفاع المدني الجزائرية على موقع «إكس» («تويتر» سابقاً)، أول من أمس، مقطعاً مصوراً يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.

اعتقالات

وفي سياق متصل، أفاد بيان للدرك الوطني الجزائري (قوات خاصة) أمس، أنه تم توقيف شخصين يشتبه فيهما في التسبب في الحرائق المندلعة ببني مليكش، في تازمالت بجاية.

وحسب موقع «الشروق» الإخباري الجزائري، فإن الأمر يتعلق، حسب البيان، بشخصين من ولاية بجاية. وأفاد البيان أن التحقيق لا يزال مستمراً في أسباب الحرائق المندلعة لتوقيف المتسببين فيها.

وذكر المصدر أن جهاز الدرك الوطني كان اعتقل، المشتبه فيه في حرائق بوليماط بولاية بجاية، وهو شخص يبلغ من العمر 56 عاماً.

هزة أرضية

بالتزامن، ضرب زلزال بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر صباح أمس، ولاية قالمة، التي تقع على مسافة 500 كيلومتر شرقي الجزائر. وذكر جهاز الدفاع المدني في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مركز الهزة حدد بـ 3 كيلومترات شمال شرق منطقة بن جراح، لافتاً إلى عدم تسجيل أية خسائر.

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