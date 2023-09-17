سيول باليمن وحرائق في الجزائر

المصدر: (صنعاء، الجزائر - أ.ف.ب)

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تسبّبت صواعق رعدية بمقتل ست نساء ورجل غرب اليمن، فيما قضت امرأة في سيول أدت كذلك إلى تدمير عشرات المنازل.

وقال الطبيب حمزة سعيد، الذي يعمل في مستشفى مديرية اللحية في محافظة الحديدة المطلّة على البحر الأحمر «لقيت ست نساء ورجل حتفهم، وأصيب ثلاثة بجروح، جراء صواعق رعدية في مديرتي الليحة والزهرة». وأكدت تقارير «وفاة أسرة مكونة من أربع نساء بينهن فتاتان جراء صاعقة رعدية ضربت منزل محمد علي حداد في دير السليماني بمديرية اللحية».

وأشارت إلى «وفاة محمد يحيى زبل وزوجته وشقيقته نتيجة صاعقة ضربت منزلهم بمنطقة بني زبل بمديرية الزهرة، أدت أيضاً إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الأسرة بجروح طفيفة». وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، تسبّبت سيول بجرف عشرات المنازل.

وفي الجزائر، اندلعت ليل الجمعة السبت حرائق هائلة بولايتي بجاية وتيزي وزو المتجاورتين شرقي البلاد، وفي حين تم إخماد حريق تيزي وزو تتواصل العمليات للسيطرة على حريق بجاية.

واندلع حريق في غابة مهوي قرب مدينة تيشي وحريق آخر في غابة عش الباز بولاية بجاية، وحريق ثالث في غابة قرية إيغداسن بولاية تيزي وزو. وذكر الدفاع المدني أنه «تم إخماد حريق غابة مهوي وهو تحت الحراسة» بينما عمليات الإخماد «متواصلة في غابة عش الباز» و«الحريق متحكم فيه».

وفي تيزي وزو تم إخماد الحريق و«عملية الحراسة متواصلة». اندلعت الحرائق ليلاً، وشاركت في مواجهتها فرق للتدخل من ولايات برج بوعريريج وسطيف والبويرة المجاورة، وكذلك من العاصمة. وتدخلت مروحيات الإسعاف الجوي أيضاً بحسب الدفاع المدني الذي لم يشر إلى سقوط ضحايا.

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