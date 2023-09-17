ضبط 7 متهمين بالإرهاب في العراق

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أمس، إلقاء القبض على سبعة متهمين بالإرهاب في محافظتي الأنبار ونينوى.

ونقلت «شبكة أخبار العراق» عن بيان للمديرية قوله إنه «في عمليات منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق العاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي الصقور والموظفين وقريتي ابو گدور والبوير ومنطقة الجدعة وحي الشفاء، أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة متهمين بالإرهاب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الموصل والفلوجة وإحدى مناطق غربي نينوى». وأضاف البيان إنه «تم تسليمهم إلى جهات الطلب.. بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، تدمير 31 هدفاً لحزب العمال الكردستاني «بي.كي.كي» في غارات جوية بمنطقة «غارا» شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية نفذت عمليات جوية يومي الأربعاء الماضي وأول من أمس على مواقع في منطقة غارا، حسب موقع «السومرية نيوز» العراقي أمس.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال العمليات تدمير 31 هدفاً بينها مغارات وملاجئ وأوكار ومستودعات مستخدمة من قبل التنظيم ، يعتقد أنه كان بداخلها مسؤولون رفيعون بحزب العمال الكردستاني وفق نص البيان. ويشن الجيش التركي منذ أبريل 2022 عملية «المخلب القفل» في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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