السودان.. «الحرية والتغيير» تحذر من تشكيل حكومتين

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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بعد التصريحات النارية التي أطلقها قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وتلويحه بتشكيل حكومة موازية للحكومة الحالية التابعة للجيش، توالت التحذيرات من تقسيم البلاد. فقد نبهت قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي، أمس، أن تلويح طرفي الحرب بتشكيل حكومة في مواقع سيطرتهما «أمر خطير للغاية سيترتب عليه تفتيت البلاد وتقسيمها».

وأكدت في بيان «رفضها التام لهذا الاتجاه الذي يبذر بذور تفتيت وحدة السودان، ويعمق الصراع، ويوسع دائرة الحرب تمهيداً لتحويلها لحرب أهلية شاملة». كما اعتبرت أن «لا شرعية لأي جهة في البلاد لتكوين أي حكومة» منذ الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 وشملت حل مجلس السيادة والحكومة.

وأشارت إلى أنها ستتخذ عدداً من الخطوات «للتصدي لمخططات تقسيم البلاد، والعمل من أجل إيقافها، على رأسها التواصل المباشر والفوري مع القوات المسلحة والدعم السريع بغرض حثهما على تجنب أي خطوات حالية أو مستقبلية تفضي لتمزيق البلاد واستمرار الحرب وتصعيدها وزيادة رقعتها». وكان حميدتي أكد بتسجيل صوتي،أول من أمس، أنه على استعداد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواته مقابل تشكيل الجيش حكومة في منطقة بورتسودان.

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