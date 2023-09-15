فاجعة درنة.. توقعات بـ 20 ألف قتيل

المصدر: (طرابلس - البيان، وكالات)

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تحدث الهلال الأحمر الليبي، أمس، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، إذ أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11 ألف شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 ألفاً، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن مساعدة طارئة قدرها عشرة ملايين دولار لليبيا، أمس، بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد، مع مخاوف بأن يصل عدد القتلى إلى 20 ألف شخص في بلدية درنة وحدها، بينما أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات المدمرة.

وقال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في جنيف، إن أهم مهمة الآن ذات أثر فوري هي منع انتشار الأمراض، وناشد بأن يليها المزيد من التبرعات.

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