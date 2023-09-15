قوى سودانية تصدر «إعلان أسمرا» الداعي لإنهاء الحرب

المصدر: الخرطوم،نيويورك - وكالات

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قبول استقالة ممثله الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، في وقت أصدرت قوى سودانية «إعلان أسمرا» الداعي لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة انتقالية.

وقال غوتيريس تعليقاً على استقالة بيرتس «نعم، لديه أسباب قوية جداً تدفعه إلى الاستقالة، ويجب أن أحترم إرادته وأقبل استقالته».

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يعتقد أن مجلس الأمن قادر على التوحد بسهولة واتخاذ قرار يفرض حلاً للأزمة في السودان.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي الألماني فولكر بيرتس استقالته من منصبه، محذراً من خطر تحول النزاع في السودان إلى «حرب أهلية».

وقال بيرتس أمام مجلس الأمن مساء أول من أمس«أتوجه بالشكر إلى الأمين العام على هذه الفرصة والثقة التي منحني إياها، لكنني طلبت منه إعفائي من مهامي».

وفي تقرير قدمه حمّل بيرتس طرفي النزاع مسؤولية استمراره إلى الآن، وقال «ما بدأ كنزاع بين تشكيلين عسكريين يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية فعلية»، مشيراً إلى أن المعارك «لا تظهر أي مؤشر على التهدئة، ولا يبدو أي طرف قريباً من نصر عسكري حاسم».

في الأثناء، قالت مصادر إن «القوى الوطنية السودانية أنهت اجتماعات في إريتريا وأصدرت إعلان أسمرا الذي دعا لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة انتقالية لعامين بعيدة عن المحاصصات، تديرها سلطة مدنية بقيادة رئيس وزراء يجب أن يكون شخصية توافقية»، حسب ما نقل موقع «سودان تربيون».

ولنحو أسبوع اجتمعت القوى الوطنية السودانية في إريتريا للوصول إلى حلول لإنهاء الحرب في السودان، وضمت الاجتماعات ممثلين لكل من الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وحزب الأمة القومي ومنظمات المجتمع المدني وكيانات مهنية وعدداً من الشخصيات القومية.

وقالت المصادر إن الاجتماعات أقرت أنه بعد اختيار رئيس الوزراء التوافقي، يفسح المجال أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة بحرية كاملة في رسم معالم المرحلة المقبلة في البلاد والعودة إلى الوضع الدستوري الديمقراطي بعد إجراء الانتخابات.

وأضافت المصادر أن القوى السياسية المجتمعة أصدرت إعلاناً سياسياً تحت مسمى «إعلان اسمرا» لوقف الحرب واستكمال الفترة الانتقالية وأفاد أن الكتلة الديمقراطية قررت وضع خطة تحرك باتجاه عواصم الدول المعنية لشرح تطورات الأوضاع السودانية ومخاطر الحلول الجزئية والعمل على تشجيع فكرة الحوار السوداني السوداني.

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