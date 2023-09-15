إقامة صلاة الغائب اليوم على ضحايا المغرب وليبيا بالجامع الأزهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب اليوم عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة، ترحماً على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرون في عداد المفقودين.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعياً العالم إلى الانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

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