إحباط تهريب مخدرات في لعب أطفال بمطار القاهرة

المصدر: البيان

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أحبطت السلطات المصرية تهريب مخدرات في لعب أطفال بمطار القاهرة الدولي.

وتمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالمطار من ضبط كمية من المواد المخدرة تبلغ ثلاثة كيلوغرامات، حسبما أفاد موقع «بوابة الأهرام» الإخباري.

وكانت أجهزة الأمن قد اشتبهت، أمس، في أحد الطرود الواردة إلى مصر، إذ اشتمل على صندوق يحوي ملابس ولعب أطفال.

وتبيَّن، بعد تشكيل لجنة جمركية للمعاينة، وجود كمية من مسحوق وحصوات يشتبه في كونها مواد مخدرة مخبأة داخل 8 أكياس.

وكشف الفحص عن أن المادة المعبَّأة في الأكياس هي مادة MDMA المخدرة.

وقرر محمد محمود، المدير العام لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

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