فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى قرى دمرها زلزال المغرب

المصدر: أنغيد (المغرب) - أ.ف.ب

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تواصل فرق الإنقاذ جهودها المكثفة في قرى دمرها الزلزال وإن كانت آمال العثور على ناجين تلاشت بعد خمسة أيام على الكارثة التي خلفت قرابة ثلاثة آلاف قتيل. في موازاة ذلك، تتواصل جهود فتح وتوسعة مسالك جبلية لإيصال المساعدات للقرى النائية.

بلغ عدد ضحايا الزلزال 2901 قتيل على الأقل إضافة إلى 5530 جريحاً، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية، أول من أمس، مشيرة إلى أن معظمهم دفنوا. وأكدت أن السلطات «تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال».

ويستعين المغرب بفرق إنقاذ من عدد من الدول، لكنها تواجه تضاريس وعرة، حيث ضرب الزلزال في عمق مناطق جبلية تضم قرى متناثرة ونائية. وسويت العديد من تلك القرى بالأرض، خصوصاً أن أبنيتها في الغالب طينية، مثل قرية إنغيد في منطقة الحوز جنوبي مراكش (وسط).

وقال مسؤول في وزارة التجهيز أمس لوكالة فرانس برس، إن فرقاً متخصصة تواصل العمل على فتح مسالك ثانوية ضيقة وسط الجبال، لتأمين الوصول إلى قرى صغيرة.

وأكد أن «الطريق الرئيسية المؤدية لجماعة (دائرة) إغيل حيث مركز الزلزال قد فتحت وأيضاً لقرية أغبار المجاورة».

أطلق الصليب الأحمر الدولي نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب، فيما تتواصل حملات تضامنية واسعة من مختلف مدن المملكة لإيصال مساعدات للمناطق المنكوبة. وفي موازاة عمليات الإغاثة وفتح الطرق تواجه السلطات تحدي إيواء الأسر التي فقدت بيوتها.

حيث أقيمت عدة خيام قرب البيوت المهدمة. وفي بلدة أمزميز، على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب مراكش، على الطريق المؤدية لتلك القرى الجبلية، وزعت القوات المسلحة الثلاثاء خياماً على السكان الذين فقدوا بيوتهم.

وقد أقامت القوات المسلحة الملكية التي تشارك في عمليات الإنقاذ منذ صباح السبت، مستشفيات ميدانية للتكفل بالجرحى، كما في قرية آسني بإقليم الحوز. ففي هذا الإقليم، سقط أكثر من نصف القتلى (1643).

وأقيم مستشفى مماثل في دائرة تفنغولت بإقليم تارودانت (جنوب مراكش)، ثاني أكثر إقليم تضرراً.

وقد أدى الزلزال إلى قطع 20 طريقاً رئيسية في تلك المناطق ما عقد عمليات الإنقاذ، قبل أن يتم فتحها. وتواجه الفرق المتخصصة أيضاً تحدي تكرار انهيارات صخرية بسبب هزات ارتدادية، وفق مسؤول في وزارة التجهيز.

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