الأرصاد المصرية: البلاد آمنة والعاصفة فقدت قوتها

المصدر: (القاهرة ـ وكالات)

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قال الدكتور محمود شاهين، مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن مصر آمنة تماماً ولم ولن تتعرض لقوة هذا المنخفض الجوي المتعمق «العاصفة دانيال» بسبب دخوله على الأراضي الليبية أولاً وفقدانه قوته هناك. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «بمجرد ما دخلت العاصفة دانيال على اليابس والأراضي الليبية، فقدت قوتها، كونها فرغت طاقتها كلها في ليبيا، ومن ثم دخلت على الأراضي المصرية في الصحراء الغربية، وبالتالي فقدت الكثير والكثير من طاقتها وأصبحت مجرد منخفض جوي طبيعي يصاحبه رياح جانبية غربية نشطة».

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