وقف المساعدات الغذائية عن 4.4 ملايين يمني

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

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أعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيضات جديدة في الحصص الغذائية التي تقدم لملايين اليمنيين، ونبّه إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص سيحرمون من الحصول على المساعدات الغذائية خلال الأشهر الأربعة المتبقية من العام الجاري نتيجة نقص التمويل.

ووفق تقرير وزعه البرنامج، فإنه وبسبب أزمة التمويل الخانقة، اضطر إلى إجراء تخفيضات في برنامج الوقاية من سوء التغذية.

وقال إنه ما لم يحصل على تمويل جديد فإنه سيضطر لإجراء المزيد من التخفيض على المساعدات الغذائية، وإن ذلك سيؤثر على 4.4 ملايين شخص. وحسب التقرير، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لم تحصل سوى على 20 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب خلال الفترة من سبتمبر الجاري وحتى فبراير من العام المقبل.

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