الجزائر تخصص 3 طائرات لنقل مساعدات للمغرب

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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن الجزائر خصصت ثلاث طائرات لنقل فريق إنقاذ يضم 93 فردا فضلا عن مساعدات إنسانية إلى المغرب بعد الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة وأودى بحياة أكثر من 2800 شخص، وذلك بانتظار الضوء الأخضر من المملكة.

وقالت الوكالة الجزائرية "بعد إعلان وزير العدل المغربي قبول المساعدات الجزائرية، أمرت السلطات الجزائرية بتخصيص ثلاث طائرات للتوجه إلى المغرب".

وأضافت "خصصت اثنتان من الطائرات لشحن الأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، فيما ستقل الثالثة عناصر فريق التدخل بكل عتادهم من تجهيزات وكلاب مدربة على البحث والإنقاذ".

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