إعصار دانيال..أمطار ونشاط للرياح على مطروح في مصر

المصدر: البيان

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شهدت محافظة مطروح المصرية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالرياح .

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عمرو عبد المجيد رفع درجة الاستعداد القصوى لوصول الإعصار دانيال من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة والطريق الدولي الساحلي لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي إن وجدت.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح.

وأشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

وكانت مناطق محافظة مطروح المختلفة، قد شهدت آثار العاصفة المدارية " دانيال " وانتشار السُحب والرياح المحملة والمثيرة للأتربة، الإثنين، مع وصول بقايا الإعصار دانيال، إلى غرب مصر، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق مدن السلوم وسيدى برانى والنجيلة ومرسى مطروح، كما تشهد واحة سيوة جنوب غرب مرسى مطروح بـ 300 كيلو نشاط للرياح الترابية الشديدة، مع سقوط أمطار وفقا لوسائل إعلام مصرية.

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