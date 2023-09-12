المغرب يتعهد بإعادة بناء ما دمره الزلزال

المصدر: وكالات

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تعهدت حكومة المغرب بمساعدة الناجين من الزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، وأسفر عن مقتل 2862 شخصا وإصابة 2562 آخرين، وتقديم مساعدات مالية لإعادة بناء المنازل والمدارس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء عزيز أخنوش قوله في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية إن الحكومة ستعمل على إعادة بناء ما لا يقل عن 30 ألف منزل و500 مدرسة ومستشفيات وطرق وغيرها من البنية التحتية.

وكان أقوى زلزال يضرب المغرب خلال 120 عاما قد وقع مساء الجمعة في سلسلة جبال الأطلس الكبير، مما أثر على السكان الأكثر فقرا وتسبب في حدوث أضرار بأجزاء من مدينة مراكش، أحد أهم الوجهات السياحية في المغرب.

ويأتي تعهد رئيس الوزراء بتقديم المساعدات في الوقت الذي تسابق فيه فرق الإنقاذ، ومن بينهم فرق إنقاذ من الخارج، الزمن للوصول إلى المناطق النائية .

وقال اخنوش، بعدما ترأس اجتماعا مع المسؤولين إن الحكومة سوف تكشف خلال الأسبوع الجاري عن مزيد من التفاصيل بشأن إعادة البناء وبناء كل ما دمره الزلزال.

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