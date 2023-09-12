البرهان في أسمرا والاشتباكات تتصاعد في الخرطوم

المصدر: الخرطوم، أسمرا - وكالات

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حل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس، بالعاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة رسمية تمثل المحطة الخارجية الرابعة للبرهان منذ بدء النزاع، حيث أجرى خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الأريتري أسياس أورقي، تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فيما تواصلت الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب العاصمة.

وعقد رئيس مجلس السيادة السوداني والرئيس الإريتري جلسة مباحثات مشتركة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بجانب مجريات وتطورات الأوضاع في السودان.

إلى ذلك، استمر القصف المتبادل في الخرطوم، وأفاد شهود عيان بأن الطيران الحربي شن غارات عدة وطلعات قصف فيها مواقع لقوات الدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية التي تضم أيضاً سلاح الذخيرة.

بحسب مصادر عسكرية شمل القصف الجوي مواقع عدة وأهدافاً معادية في المدينة الرياضية وأحياء منطقة جبرة ومجمع الرواد السكني وجهة الإسطبلات ومردم النفايات بالخرطوم.

كما رصد سودانيون انطلاق قذائف مدفعية من داخل سلاحي الذخيرة والمدرعات في اتجاه تجمعات لـ«الدعم السريع» بمناطق عدة متاخمة جنوبي الخرطوم.

كما شوهدت طائرات استطلاع ومقاتلات حربية تجوب الأجواء في كل من شرق النيل والحلفايا ببحري، مع سماع انطلاق المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع.

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