7 قتلى مع تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

المصدر: بيروت- وفاء عواد

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تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، حيث تستخدم فيها القذائف والأسلحة الرشاشة ورصاص القنص، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات.

وشهد مخيم عين الحلوة عدة جولات من الاشتباكات منذ أواخر يوليو بين حركة فتح ومتشددين خلفت أكثر من 10 قتلى. وبعد وقف لإطلاق النار استمر شهراً تجدد القتال وأدى إلى مقتل 7 أشخاص، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا».

وقال مصدر أمني لبناني ومصدران فلسطينيان، إن اثنين منهم على الأقل من المدنيين. فيما ذكر بيان للجيش اللبناني أن خمسة جنود أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط ثلاث قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم.

وقالت الأونروا، إن الفصائل المسلحة استولت على ثماني مدارس تابعة لها، ما أجبر الوكالة على توفير بدائل لاستضافة الطلاب مع اقتراب بداية العام الدراسي.

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