العراق.. حكم قضائي بإعدام أحد قادة «داعش»

المصدر: د.ب.أ

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ذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، أن محكمة جنايات نينوى أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي لانتمائه إلى المجاميع الإرهابية منذ عام 2006، ومنها تنظيم داعش وتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية.

وأوضح المجلس في بيان، أن الإرهابي قام بزرع العبوات الناسفة وتفجيرها على أرتال القوات الأمنية في قضاء البعاج في محافظة نينوى، إضافة إلى توليه عدة مناصب خلال فترة عمله معهم، والمشاركة مع عصابات داعش الارهابية في دخول مدينة الموصل.

وأضاف أن الإرهابي نصب أيضاً بصفة مسؤول في ديوان العشائر، ثم أصبح قائداً في المعارك وشارك فيها ضد القوات الأمنية حاملاً السلاح ومرتديا الزي الخاص لهذه العصابات الإجرامية، وأن الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

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