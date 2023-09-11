24 ساعة حاسمة.. بيان رسمي لأسوأ إعصار يضرب مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضرب الإعصار دانيال شرق مصر اليوم بعدما أوقع خسائر كبيرة في اليونان وليبيا.

وحذرت السلطات المصرية من أخطار دخول العاصفة دانيال بعدما وصلت السواحل الليبية قادمة من اليونان، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن إعصار دانيال وصل السواحل الليبية قبل ساعات، وتسبب في هطول أمطار غزيرة، بالإضافة لعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

وأوضحت الأرصاد أن ليبيا تعرضت ليوم عصيب بسبب العاصفة دانيال، وهو ما دفع السلطات الليبية لرفع حالة الطوارئ للتأهب في جميع المدن المتأثرة، لافتة إلى أن بقايا العاصفة دانيال ستصل إلى غرب مصر اليوم الاثنين بعد أن فقدت معظم قوتها وتصبح منخفضا جويا متعمقا يصحبه سقوط أمطار ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وفق المصري اليوم.



وتتوقع «الأرصاد» أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال في أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد مساءً إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا.

وتابعت الأرصاد أن سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري)، وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجه البحري ومدن القناة) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن سقوط الأمطار يقل لتكون الأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجه البحري وخليج السويس ووسط سيناء).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز