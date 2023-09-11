مصر تترقب وصول الإعصار «دانيال» اليوم

المصدر: عواصم - وكالات

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يترقب المصريون وصول الإعصار «دانيال» إلى السواحل المصرية اليوم، حيث مر على ليبيا وأغرق مناطق وتسبب في إخلاء أسر وإغلاق موانئ، وقبلها تسبب بسقوط 14 قتيلاً في اليونان.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وصول «دانيال» إلى أقصى غرب الساحل الشمالي، مطروح والسلوم، يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى رعدية على فترات متقطعة، وفقاً لموقع «المصري اليوم».



وأعلنت الهيئة وصول «دانيال» إلى السواحل الليبية، أمس، متسبباً بأمطار غزيرة وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار. وأكدت الهيئة أن يوماً عصيباً مر على ليبيا، أمس، ويستمر حتى اليوم، بسبب «دانيال»، وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

وأعلنت بلدية بنغازي في ليبيا حالة الطوارئ وحظر التجوال في المدينة حتى اليوم، فضلاً عن إخلاء المناطق وغلق المحال بجوار الساحل الليبي والمناطق المنخفضة بالقرب من الوديان.



خسائر بليبيا



وتسبب الإعصار في وقوع خسائر مادية في ليبيا، حيث صاحبته أمطار غزيرة تحولت إلى أمطار رعدية، ما أدى إلى اقتلاع عدد من الأشجار في منطقة سلوق جنوب بنغازي ونزل بعضها على سيارات.

وأعلنت هيئة الإغاثة الليبية بالتنسيق مع قيادة الجيش الليبي في بنغازي بنقل وإجلاء 20 أسرة ممن يقطنون مباشرة على ساحل البحر إلى عدد من المدارس في المدينة.



وأغلقت أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا السبت لثلاثة أيام، وهي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة، حسبما أفاد موقع «وطن» المصري، فيما انتشرت مقاطع مصورة تظهر المياه تغرق الشوارع في عدة مناطق ليبية، إذ تناقل الليبيون على مواقع التواصل مشاهد مرعبة لرياح عنيفة، أحدثت ماساً كهربائياً في محولات الكهرباء بعدد من الأحياء.



قتلى باليونان



وتحرك «دانيال» نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلف خسائر مادية وأضراراً كبيرة في (تركيا واليونان وبلغاريا). وارتفعت حصيلة الفيضانات بمنطقة ثيساليا وسط اليونان إلى 15 قتيلاً، وفق ما أفادت فرق الإطفاء أمس. وعثر خفر السواحل على جثة رجل (42 عاماً) في البحر في منطقة بيليون، كان على قائمة الأشخاص المفقودين، بحسب عناصر الإطفاء.



وأفاد عناصر الإطفاء في بيان بأن ما مجموعه 4250 شخصاً تم إنقاذهم ونقلهم إلى أماكن آمنة، حتى يوم أمس. ووفق فرق الدفاع المدني، لا يزال شخصان في عداد المفقودين. في فولوس، ما زالت إمدادات المياه تمثل مشكلة بعدما دمّرت محطات الضخ وجزء كبير من شبكة الإمداد خلال العاصفة. وذكّرت وزارة الصحة اليونانية بأن «المياه غير صالحة للشرب».



وضرب «دانيال» مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، وخصوصاً عاصمتها مدينة فولوس الساحلية وقرى جبل بيليون قبل أن تصل إلى مناطق في محيط كارديتسا وتريكالا في ثيساليا. وفي تركيا وبلغاريا المتاخمتين لليونان، تسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بمصرع 12 شخصاً.

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