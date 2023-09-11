السودان.. عشرات القتلى من المدنيين في معارك جنوبي الخرطوم

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سقط عشرات القتلى من المدنيين جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، في أعنف موجة للقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ تواصلت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بدارفور وكردفان، لتدخل المعارك يومها المئة والخمسين، دون توقف في ظل هدنة هشة، فيما لا تزال جهود الوساطة الدولية والإقليمية تراوح مكانها، في ظل أزمة إنسانية تتفاقم مع مرور الأيام والليالي.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين عن مقتل 46 شخصاً وإصابة حوالي 55 آخرين جراء قصف جوي تعرض له سوق قورو بمنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم صباح أمس، وناشدت النقابة الكوادر الطبية بتقديم العون لزملائهم بمستشفى بشائر العامل بالمنطقة.

الصحة

وشددت نقابة الأطباء في بيان لها تلقت «البيان» نسخة منه على ضرورة وقف الحرب، التي قالت إنه لا طائل منها يوازي ما افتقدته البلاد من أرواح وممتلكات وانهيار كامل لقوام الدولة على رؤوس الشعب، خصوصاً على القطاع الصحي بالتدني الكارثي لهامش الخدمات الصحية الذي يحاول السودانيون النجاة من خلاله.

وتبادل طرفا القتال الاتهامات حول استهداف المدنيين بالقصف العشوائي، إذ اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان له قوات الدعم السريع بقصف الأحياء السكنية المأهولة بالسكان، بينما وجهت قوات الدعم السريع أصابع الاتهام لطيران الجيش، وأكدت في بيان لها أن الطيران الحربي التابع للجيش استهدف المدنيين بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم.

وارتفعت حدة المعارك منذ الساعات الأولي أمس، مع تبادل للقصف بين المتقاتلين، ونفذ سلاح الجو التابع للجيش غارات استهدفت مواقع للدعم السريع بأحياء مايو والسلمة جنوب الحزام والأزهري المتاخمة للمدينة الرياضية جنوب الخرطوم، وردت على القصف الجوي المضادات الأرضية التابعة للدعم السريع.

غارات

كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على أحياء (الصحافة وجبرة والحلة الجديدة والرميلة واللاماب) المحيطة بسلاح المدرعات، بجانب وقوع اشتباكات بوسط الخرطوم، وتبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي في مدينة أم درمان، ووجهت المدفعية الثقيلة للجيش قصفها لتجمعات تابعة للدعم السريع بعدد من مناطق المدينة، وفي الخرطوم بحري قصفت مسيرات تابعة للجيش مواقع للدعم السريع بأحياء الحلفايا شمالي المدينة، فيما قصفت قوات الدعم السريع المتمركزة ببحري مواقع للجيش شمالي مدينة أم درمان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز