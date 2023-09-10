التوتّر يخيّم على مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

المصدر: د.ب.أ

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يسود التوتر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، إذ ما تزال الاشتباكات تسمع بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد أحياناً. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، أنّ الوضع الأمني متوتر في مخيم عين الحلوة،

وظلت الاشتباكات حتى منتصف الليل متقطعة، حيث توقفت أربع ساعات لتستأنف عند الرابعة فجراً، وما زالت بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد احياناً، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على اعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل.

ووفق الوكالة، تدور الاشتباكات عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول أماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية، مشيرة إلى نسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه اماكن آمنة في مدينة صيدا. وكشف موقع النشرة اللبناني، عن اشتداد وتيرة الاشتباكات بالمخيم في محور الرأس الأحمر والطيرة الآن.

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