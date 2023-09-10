قتلى باشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

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قُتل ثلاثة أشخاص، ومن بينهم مدني، أمس، في اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، فيما وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي انتقاداً إلى القيادة الفلسطينية بسبب تجدد أعمال العنف.

وتدور اشتباكات منذ الخميس الماضي بين حركة فتح ومجموعات متشددة في هذا المخيم القريب من مدينة صيدا. وقتل 13 شخصاً في اشتباكات مماثلة بدأت في 29 يوليو واستمرت خمسة أيام.

وبعد ليلة هادئة نسبياً، تجددت الاشتباكات أمس، حيث سمع دوي قذائف وأسلحة رشاشة.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام الرسمية بأن الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والمجموعات المسلحة متواصلة، حيث تسمع أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء مدينة صيدا، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة، ومن بينهم واحد من حركة فتح وآخر من المتشددين، فيما قتل مدني نتيجة رصاص طائش في منطقة الغازية المجاورة لمخيم عين الحلوة ويدعى حسين مقشر.

وأضافت «وأصيب العشرات بجروح في داخل المخيم وخارجه نتيجة الرصاص الطائش وانفجار القذائف الصاروخية».

من جهته، أجرى نجيب ميقاتي اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة. وشدد رئيس الحكومة في الاتصال «على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة» وفق ما كتب في منصة «إكس».

وأضاف إن ما يحصل لا يخدم القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة للدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة مدينة صيدا التي تحتضن الفلسطينيين.

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