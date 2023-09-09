الجزائر تفتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال

المصدر: البيان

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أعلنت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم السبت: “أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الانسانية ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.

كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين، يضيف البيان.

ويترتب على فتح المجال الجوي للجزائر السماح بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.

وأعربت الجزائر، اليوم السبت، عن " صادق تعازيها للشعب المغربي الشقيق" على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، وخلف مئات القتلى والجرحى.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان صحفي اليوم:" تعرب الجزائر عن صادق تعازيها وتتابع عن كثب ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".

وأضافت: " تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

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