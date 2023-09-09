زلزال المغرب الأعنف منذ قرن

المصدر: وكالات

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شهد المغرب ليلة عصيبة، عقب الزلزال الذي اعتبر الاعنف في تاريخ البلاد وخلف مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، والتي بلغت قوته7 درجات على مقياس ريختر.

وأكد ناصر جابور، رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب ".

وقتل 296 شخصاً وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب متسبباً بأضرار جسيمة ومثيراً الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة. وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وقال: إن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر "السبت" إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.

وأوضح في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل "80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش"، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

وأضاف أن "الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات، مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون أقل قوة من الهزة الرئيسية.

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