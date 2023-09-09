لحظة انهيار مبنى جراء زلزال المغرب "فيديو"

المصدر: وكالات

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انتشرت مقاطع فيديو صادمة لمبان تنهار بعد تعرضها لزلزال ضخم ضرب المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة، لا سيما في الأحياء القديمة، بينما تصدعت بنايات أخرى من جراء الزلزال

وأظهرت مقاطع منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات، لا سيما في أزقة مدينة مراكش وسط غربي البلاد، كما تضررت سيارات من جراء تساقط الانقاض عليها.

ولقي 296 شخصاً مصرعهم وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجات على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي. وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.

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