ليبيا أمام تحدي تأمين الاستحقاقات

المصدر: (طرابلس - البيان)

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تحول تأمين الانتخابات المرتقبة في ليبيا إلى أهم تحدٍّ مطروح على القيادات السياسية والأمنية وعلى مختلف الفرقاء الأساسيين في البلاد، وذلك في ظل استمرار المشاورات من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي على تحديد الموعد النهائي للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إلى أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في ليبيا.

وبحسب مصادر ليبية، فإن هناك توافقات حصلت على أعلى مستوى بين قيادة الجيش في بنغازي ورئاسة الحكومة في طرابلس على التعاون من أجل تأمين الانتخابات، وخاصة في مناطق الجنوب التي ستشرف على تأمينها قوة مشتركة، كما أن الأمم المتحدة أكدت استعدادها للمشاركة في تأمين الاستحقاقات المرتقبة بوساطة عدد من الخبراء الدوليين.

وبحسب أغلب المراقبين، فإن الوضع الأمني في ليبيا شهد تحسناً ملحوظاً في الفترة الماضية، وهو ما يساعد على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في ظروف ملائمة، وخصوصاً أن هناك اتجاهاً واضحاً من المجتمع الدولي للإعلان عبر مجلس الأمن عن فرض عقوبات صارمة على كل من قد يسعى إلى عرقلة المسار الانتخابي بعد تحديد موعده النهائي.

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