إثيوبيا: ملء سد النهضة يتم وفق المخطط

المصدر: (أديس أبابا ـ وكالات)

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أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، أن «الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له»، مشيرة إلى سعيها للوصول لتفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة.

وقال الناطق باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي في تصريحات له: لم نغير أي خطط حيث إن الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له. لكنه أشار قائلاً: «لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة». وأضاف: نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة، موضحاً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد. يأتي ذلك بعدما عقد السفير الإثيوبي في واشنطن، سيلشي بيكيلي، اجتماعاً مع منظمات ونقابات المغتربين الإثيوبيين، حول أعمال البناء الأخيرة لسد النهضة، وقدم بيكيلي، وصفاً تفصيلياً لعملية المفاوضات الثلاثية في القاهرة والتي استمرت يومين مع مصر والسودان.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن، خلال اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، رفض بلاده لخطوات إثيوبيا الأحادية في ملء السد وتشغيله، مؤكداً ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

وأكد شكري، أن بلاده «ترصد عدم تغير الموقف الإثيوبي بشأن قضية سد النهضة»، مشيداً بالدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان.

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