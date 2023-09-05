السيسي يعلق على الحرية المطلقة للإنجاب وأضرارها على مصر

المصدر: البيان

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية تعتبر من أخطر القضايا التي تواجه الدول، ويجب تنظيمها حتى لا تتسب في إحداث كارثة للمجتمعات.

ووجه الرئيس المصري، حديثه للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، قائلًا: "لا أتفق في فكرة إعطاء الحرية المطلقة للإنجاب، لأن المجتمع والدولة هم من سيدفعوا ثمن هذه الحرية، متابعا: لأول مرة في تاريخ الصين تحقق تراجعا في عدد السكان، وهو أمر تحقق على مدار سنوات، بسبب الإرادة والوعي".

وأكد السيسي أن مشكلة الإسكان خطيرة وهي من أبرز التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، خاصة خلال عام 2014، موضحا أن الدولة حينها لم تحقق المطلوب نتيجة زيادة عدد السكان وقلة مواردها.

وأوضح الرئيس المصري أن عدد سكان أفريقيا سيصل إلى 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، مضيفا أن الزيادة السكانية تمثل مشكلة كبيرة للدول وتعتبر من أخطر القضايا التي تواجهها.

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