مقتل فلسطيني وإصابة آخر في اقتحام إسرائيلي شرقي طولكرم

المصدر: د.ب.أ

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قتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الثلاثاء، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا عن مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم قولها، إن شاباً 21 عاماً من مخيم نور شمس قتل بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس.

ووفق الوكالة، كانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجراً، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عدداً من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على أسطحها.

وأشارت إلى أن جرافات إسرائيل دمرت الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس شارع نابلس، وعدداً من المركبات المتوقفة في حارة المحجر، لافتة إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان والجنود الإسرائليين الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

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