البرهان يبحث مع سيلفا كير إيجاد حل للأزمة السودانية

المصدر: الخرطوم ـ البيان، وكالات

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حل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس بجوبا عاصمة جنوب السودان، حيث التقى الرئيس سيلفا كير، وتم بحث الأزمة السودانية وسبل إيجاد حلول لها.

وهذه الزيارة الخارجية الثانية التي يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، منتصف أبريل وتأتي بعد حلوله ضيفاً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، في 29 أغسطس الماضي.

وساطات

وتأتي المحطات الخارجية للبرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين دقلو خارج البلاد، سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي أدى لمقتل 5 آلاف شخص على الأقل، وتهجير أكثر من 4.6 ملايين شخص من منازلهم، ونزوحهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد وخارجها.

وكما في زيارته إلى الجارة الشمالية، ورافق البرهان إلى جنوب السودان وزير الخارجية المكلّف علي الصادق، ومدير «جهاز المخابرات العامة» أحمد إبراهيم مفضل، وفق بيان الرئاسة في جوبا.

ونقل البيان الرئاسي عن وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو، قوله إنه «من المعروف أن الرئيس كير هو الشخص الوحيد الذي تجمعه خصوصية معينة ومعرفة بالسودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية».

هجوم

وشن الجيش السوداني هجوماً على طرق إمداد تستخدمها قوات الدعم السريع، في الوقت الذي أعلن فيه البرهان رفضه التوصل إلى حل عن طريق التفاوض على ما يبدو.

ونفذ الجيش السوداني عدة ضربات جوية في مدينة أم درمان غداة إعلان مصادر عسكرية نشر أعداد كبيرة من القوات البرية والأسلحة الثقيلة في مسعى لتعزيز السيطرة على المدينة.

أدى تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل 5 مدنيين الأحد في السودان، غداة مقتل 20 آخرين من بينهم طفلان في غارة جوية، بحسب ما قال طبيب وعسكريون.

مساعدات

في الأثناء، ضاعفت الأمم المتحدة، أمس من نداء المساعدات الذي أطلقته، لمساعدة ما يقرب من مليوني شخص، متوقع أن يفروا من السودان، بحلول نهاية العام الحالي، وسط الاحتياجات المتزايدة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إنها وشركاءها وجهوا نداء لجمع مليار دولار «لتوفير المساعدات الأساسية والحماية لأكثر من 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى 5 دول مجاورة بحلول نهاية عام 2023»، فارين من الصراع الدائر في السودان، بحسب البيان.

وتابعت المفوضية: «هذه زيادة مضاعفة عما كان مقدراً في البداية (شهر مايو)، بأنه مطلوب للاستجابة للأزمة السودانية، وذلك مع استمرار تزايد النزوح والاحتياجات».

اللاجئون

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد طلبت في البداية مبلغ 445 مليون دولار، للاستجابة الإقليمية للاجئين السودانيين، خلال العام الحالي، وقد رفعت بالفعل التقدير مرتين قبل إعلانها، أمس.

وكانت المفوضية قد حذرت، في بيان لها الشهر الماضي، من أن «6 ملايين شخص في السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة». وأشارت المفوضية إلى أن «أكثر من 14 مليون طفل في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية»، مشددة على «ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في السودان».

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