ليبيا.. لقاءات مكثفة لباتيلي للدفع بالعملية الانتخابية

المصدر: طرابلس- وكالات

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كثّف المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، أخيراً، لقاءاته مع أطراف الأزمة الليبية بهدف الدفع بالعملية الانتخابية والبحث عن سبل جديدة للتسوية السياسية في هذا البلد المغاربي الذي يشهد صراعات سياسية وأزمة أمنية منذ 2011.

كشف باتيلي عن عدة اجتماعات عقدها، مع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، بالإضافة إلى لقاء ثالث مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقال باتيلي عبر حسابه في تويتر إنه اتفق مع هذه الأطراف على «ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ»، مشدداً على «وجوب شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بهذه العملية».

كما ناقش الملفات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وخلفت عدة قتلى وجرحى. وقبل يومين، تقابل مسؤول البعثة الأممية في ليبيا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لذات الغرض كذلك.

وجاءت تحركات عبد الله باتيلي بعد ظهور خلافات جوهرية بينه وبين بعض أطراف الأزمة الليبية بخصوص ضوابط وشرط تنظيم العملية الانتخابية، خاصة مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

تنظيم الانتخابات

وفي شهر يونيو الماضي وقع الأعضاء في لجنة 6+6 على القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات في اجتماع عقد بالمغرب، إلا أن جهات أخرى أبدت تحفظات بشأن ذلك على خلفية «عدم اقتناعها» بما ورد في هذه الأرضية الجديدة، أو الطريقة التي جرت بها، رغم أن التعديل الدستوري رقم 13 يعتبر عمل اللجنة 6+6 «نهائياً وملزماً.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أحد أهم الأطراف المتحفظة على مضمون ما جاء في أرضية القوانين المجهزة من طرف اللجنة 6+6، حيث أكد أن»عملها يبقى غير كاف لتنظيم انتخابات ناجحة».

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