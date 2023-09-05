100 ألف يمني تضرروا من السيول

المصدر: عدن - محمد أحمد

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ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من مئة ألف شخص في اليمن تضرروا نتيجة الظروف المناخية القاسية، بما فيها السيول عقب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس الماضي.

وفي تقرير حديث أصدره الصندوق ذكر أن 15,690 أسرة مكونة من 109,830 شخصاً تأثرت بالظروف الجوية القاسية بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات في 18 محافظة من أصل 22 محافظة تتكون منها البلاد، منذ بداية هذا العام وحتى أغسطس الجاري، وبين أن أغلبية الأسر المتضررة، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين من الحرب.

ووفق ما أورده الصندوق في تقريره فإن مجموعة الاستجابة السريعة التي تضم منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في اليمن، عززت استجابتها ووسعت نطاق وجودها في المناطق الأكثر تضرراً، لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين في الوقت المناسب وبكفاءة

وطبقاً لبيانات الصندوق الأممي قدمت المساعدات المنقذة للحياة لنحو (162,120 شخصاً) نزحوا بسبب التغيرات المناخية أو بسبب استمرار الحرب، وكان 67% من المستهدفين من هذه المساعدات من المتضررين من الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات.

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