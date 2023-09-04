4105 إصابات بـ«الكوليرا» وشلل الأطفال في اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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كشف تقرير أممي عن وجود أكثر من 4 آلاف حالة بـ«الكوليرا»، وشلل الأطفال، في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري، مع مخاطر زيادة شديدة في تفشي الأمراض التي يمكن تفاديها باللقاحات، جراء الحملات المناهضة للتطعيم.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في تقرير، إن المنظمة تلقت بلاغاً حول 4105 حالات إصابة بـ«الكوليرا»، وشلل الأطفال، في مختلف المحافظات في البلاد، خلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين.

وأضاف التقرير، أن منظمة الصحة العالمية، أبلغت عن إجمالي 3878 حالة إصابة بالإسهال المائي الحاد «الكوليرا»، بما في ذلك أربع حالات وفاة، فيما تم الإبلاغ عن 227 طفلاً مصاباً بشلل الأطفال الناجم عن الفيروس المشتق من اللقاح من النوع الثاني (cVDP2).

وأشارت «يونيسيف» إلى أن استمرار حظر التطعيمات في المحافظات الخاضعة للحوثيين، ساهم في انتشار الأمراض التي يمكن تفاديها باللقاحات فيها، فيما شهدت المناطق المحررة تطعيم ما مجموعه 1.224.153 طفلاً دون سن الخامسة باللقاح الثلاثي التكافؤ لشلل الأطفال (tOPV) في 12 محافظة استجابة لتفشي الفيروس.

وأوضح التقرير أن لدى السلطات الصحية في عدن، وصنعاء، 8.8 ملايين جرعة من اللقاح ثلاثي التكافؤ لشلل الأطفال لم يتم استخدامها، بسبب الحملات المناهضة للتطعيم، وستساعد «يونيسيف» في التخلص الآمن منها، بسبب أنها أصبحت منتهية الصلاحية اعتباراً من يونيو الماضي.

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