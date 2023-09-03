الجيش الصومالي يستهدف وكراً لحركة الشباب الإرهابية

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

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نفذ الجيش في الصومال، بالتعاون مع قوات وصفت بـ«الصديقة»، عملية عسكرية لاستهداف وكر منسوب لميليشيات حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وسط البلاد.

وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم فقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن معقل الإرهابيين في منطقة دماي، تم تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة»، بحسب ما أوردت، وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل 30 من عناصر حركة الشباب، إثر الهجوم الذي شنته على مدينة قريولي في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو أول من أمس. وغالباً ما توفر وحدات من القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة «بلدوغلي»، في إقليم شبيلي السفلى، جنوبي البلاد، دعماً جوياً للقوات الصومالية في حربها ضد ميليشيات الشباب الإرهابية.

يشار إلى أن القوات الحكومية تشن منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد ميليشيات الشباب، وقد تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة التي لا تزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة.

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