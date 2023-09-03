الدبيبة: عهد الحروب في ليبيا ولى

المصدر: طرابلس - وكالات

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، أمس، «الوقوف بالمرصاد أمام من يزرع الفتن، ويزعزع أمن ليبيا».

ووفقاً لما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية، عن منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، قال الدبيبة، خلال حضوره حفل تخريج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب، إن «عهد الحروب ولى، ولن يعود في ليبيا مرة أخرى».

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة. جاء ذلك خلال لقائه، أمس، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

وأكد صالح، مجدداً، «ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات». من جانبه، صرح باتيلي، أنه «لا بد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، تلبية لرغبة الشعب الليبي».

فيما أفاد المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي، عبر حسابه على «فيسبوك»، بأن صالح وباتيلي بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، واستعرضا المجهودات المبذولة في الوقت الراهن، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها: ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

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