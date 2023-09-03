16 قتيلاً من الجيش السوري في اشتباك مع إرهابيين

المصدر: دمشق - وكالات

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لقي 16 عنصراً من الجيش السوري، حتفهم وأصيب 5 آخرون خلال اشتباك مع المجموعات الإرهابية في ريف اللاذقية.

ونقلت صحيفة «الوطن»، السورية عبر موقعها الإلكتروني، أمس، نقلاً عن مصدر قوله: إن عناصر الجيش، خلال مواجهتهم المسلحين في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي، قُتل 16 عنصراً منهم، وأصيب 5 آخرون تم نقلهم للمشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما دارت اشتباكات متقطعة، في قرى شرقي البلاد، بالتزامن مع فرض قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، لحظر تجول في المنطقة على خلفية تصعيد مستمر منذ أيام مع مقاتلين محليين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن: «الهدوء يسيطر إلى حد كبير مع تراجع حدّة الاشتباكات، بالتزامن مع حظر التجول»، منوّهاً إلى «مواجهات متقطعة في ثلاث قرى». وأسفرت الاشتباكات منذ نحو أسبوع، عن مقتل 48 مقاتلاً من الطرفين و6 مدنيين.

وتُعد محافظة دير الزور ذات غالبية عظمى عربية، وتنتشر فيها عشرات العشائر العربية. فيما تسيطر «قسد» على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة، فيما تتمركز قوات الجيش ومقاتلون موالون لها على الضفة الغربية.

خلق الفتنة

ونددت «قسد» في بيان أمس، بـ«دعايات متعمدة تحاول إظهار أن ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية».

وأكدت أن هذا هدفه «خلق الفتنة». وأضافت «على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين «قسد» وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم». وأفاد المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت في المنطقة، مقابل تراجع المسلحين المحليين.

ووفق المرصد «لا يزال تبادل إطلاق النار في بعض أجزاء من بلدة البصيرة في الريف الشرقي مستمراً بين الطرفين، فيما خيم الهدوء على بلدات الباغوز والشعفة و السوسة وهجين وغرانيج في ريف دير الزور الشرقي». وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لـ«قسد» إلى محيط مناطق الاشتباكات.

إصابة ضابط

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، إصابة ضابط شرطة جراء انفجار عبوة ناسفة بريف دمشق.

وقالت في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك: «انفجرت عبوة نـاسفة كانت مزروعة بمركبة مدير ناحية سعسع، الرائد محمد الأحمد، أثناء توجهه إلى العمل من منزله الكائن في قرية حينة بريف دمشق ما أدى إلى إصـابته في قدمه اليمنى».

وأضافت إنه على الفور تم نقله إلى أحد مستشفيات دمشق لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن قائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء نزار محمد حسن قام بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

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