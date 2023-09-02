ليبيا.. مشروع قانون الانتخابات يراوح في مكانه

المصدر: (طرابلس - البيان)

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كشفت مصادر ليبية أن اللجنة المشتركة( 6+6)، توصلت إلى اتفاق حول النسخة النهائية لمشروع قانون الانتخابات، حيث قررت إحالة المشروع إلى كل من البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة والأطراف السياسية، بعد إدخال تعديلات على مشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة بناءً على الملاحظات التي تلقتها. لكن مصادر من مجلس النواب نفت بالمقابل التوصل إلى أي اتفاق.

وشملت التعديلات التي أدخلتها اللجنة قبل أسابيع عدة في مدينة بوزنيقة المغربية: قانون انتخاب الرئيس وخصوصاً المادة 12 التي تنص على «أن تجرى الانتخابات في جولتين»، والمادة التي تنص على ترشح العسكريين وحاملي الجنسية الثانية، إلى جانب تنقيح المواد الخاصة بتوزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ القادمين.

ودعت اللجنة حسب مصادر ليبية الأطراف الفاعلة إلى تبني هذه القوانين الانتخابية والبدء في تنفيذها، حتى يتسنى إجراء انتخابات في البلاد، وطالبت بضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على تنظيم الاقتراع.

في المقابل، نفى رئيس لجنة (6+6) عن مجلس النواب جلال الشويهدي صدور أي بيان عن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، وأكد أن جميع لقاءات اللجنة داخل البلاد كانت تشاورية لا يمكن أن تنتج أي قرارات.

يذكر أن الوصول إلى إجراء الانتخابات، ينتظر مصادقة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6، وموافقة المفوضية العليا للانتخابات، وأيضاً التزام الأطراف السياسية والعسكرية بالقبول بهذه القوانين وتنفيذها.

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