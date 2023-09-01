«التعاون الخليجي» يجدد دعم جهود السلام في اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الموقف الثابت للمجلس في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استناداً إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.

وأشاد البديوي خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بالجهود المبذولة بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد أمين عام مجلس التعاون أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والجمهورية اليمنية في المجالات كافة.

وأكد الأمين العام حرص دول المجلس على دعم اليمن وتحقيق الاندماج بين الاقتصاد اليمني والخليجي في جميع المجالات والحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، إدراكاً من دول مجلس التعاون لأهمية تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الوصول إلى السلام المنشود وبما يحفظ لليمن أمنه ، بما له انعكاسات على الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره لموقف مجلس التعاون في دعم الأمن في اليمن وصولاً إلى دوره الفاعل في مواجهة المخاطر التي تهدد البلاد عقب انقلاب ميليشيا الحوثي.

كما أشاد بدعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية، وكل الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

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