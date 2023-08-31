اتفاق مصري سوداني على تسريع عمل المعابر الحدودية

المصدر: عواصم - وكالات

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وصف وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى مصر بـ«المثمرة والبناءة».

وقال الصادق، في تصريحات، أمس، إنه «تم الاتفاق على تسريع العمل في المعابر الحدودية»، مضيفاً أن «المباحثات تناولت الوجود السوداني الكبير في مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية من جهد في تسهيل خدمات استقبال السودانيين»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

تسهيل

وتابع الصادق: «المباحثات تطرقت كذلك لتسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين، بغرض دعم، وتنشيط الحركة التجارية، بما يخدم مصالح الشعبين»، مردفاً أن «المباحثات تناولت قضية المدارس السودانية في مصر، وتوفيق أوضاعها، لضمان استقرار العام الدراسي».

يأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، حيث استعرضا تطورات الأوضاع في السودان، وتشاورا حول جهود تسوية الأزمة السودانية.

كما أكد البرهان، التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار، من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة.

يشار إلى أنه منذ أكثر من 4 أشهر، تتواصل الاشتباكات العنيفة، واسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، خلفت مئات القتلى والجرحى.

كما توسطت أطراف عربية، وأفريقية، ودولية، لوقف إطلاق النار، إلا أن جميع الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

في الأثناء، أعلنت مصر، أمس، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورتسودان.

وجاء في بيان، صادر عن وزارة الطيران المدني المصرية، أن الخطوة تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بواقع رحلة واحدة يومياً، بعدما أعاد السودان فتح المجال الجوي في القطاع الشرقي.

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