مقتل 3 عناصر من «داعش» بضربة جوية في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أمس، مقتل 3 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بضربة جوية في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وذلك خلال عملية ملاحقة إرهابيين مسؤولين عن الهجوم على قوات فرنسية ومقتل أحد جنودها.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، أن «القوة الجوية نفذت ضربة ناجحة، أمس بواسطة طائرات «إف 16»، استهدفت فلول تنظيم «داعش» الإرهابي».

وأضافت قيادة العمليات، إن «الضربة أسفرت عن قتل 3 إرهابيين، وتدمير 4 أوكار، وأنفاق، وكهوف، كان يستخدمها عناصر «داعش» الإرهابية، في هذه المنطقة، التي تتميز بتعقيداتها الجغرافية».

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، أول من أمس، مقتل جندي من القوات الخاصة خلال مشاركتها في عملية لمكافحة الإرهاب في العراق، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

من جانبه، جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للعراق، عزمه على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وأكد ماكرون للسوداني «التزام فرنسا مواصلة مكافحة «داعش».

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