السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة السودانية

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

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استهل رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان جولة خارجية بزيارة جمهورية مصر، حيث عقد مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت عدداً من الملفات على رأسها التطورات في السودان، وسبل إيجاد تسوية للأزمة التي يشهدها، بما يحفظ أمنه واستقراره، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد البرهان، على أن الجيش السوداني، ملتزم بإقامة «فترة انتقالية حقيقية، تعقبها انتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يريده»، فيما أكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للسودان، مؤكداً دعم بلاده لأمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

مباحثات

وعقد البرهان الذي وصل إلى مدينة العلمين المصرية مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت عدداً من الملفات على رأسها التطورات في السودان، وسبل إيجاد تسوية للأزمة التي يشهدها، بما يحفظ أمنه واستقراره، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البرهان في تصريحات صحافية حرص الحكومة السودانية على السعي لوضع حد للحرب الدائرة في البلاد والعمل على انتهاء المأساة التي تعرض لها السودانيون، وأعلن التزام الجيش بإقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السودان تأسيس دولته من خلال انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها من يحكمه.

ونقل إعلام مجلس السيادة السوداني أن المباحثات بين البرهان والسيسي تناولت تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، وذلك في إطار تعزيز مسار دول جوار السودان الذي استضافت مصر قمته الأولى أخيراً، كما بحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني المتضرر من الصراع، لاسيما عن طريق إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل انسيابها لمستحقيها.

ونفى البرهان، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، الاتهامات بالتعاون مع النظام السوداني السابق، أو إيواء الجيش لعناصر إرهابية.

تقدير

وأعرب البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، مشيداً بالاستقبال الذي وجده السودانيون في مصر والذي يؤكد على الوشائج المتينة التي تربط شعبي البلدين. وعبر البرهان عن تقدير السودان للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد السيسي موقف مصر الثابت والراسخ الداعم للسودان، مؤكداً دعم بلاده لأمن السودان ووحدة وسلامة أراضيه، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، آخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان من علاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

وتأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر في إطار جولة خارجية أكدت مصادر لـ «البيان» أنها تشمل دولاً إقليمية عدة من بينها السعودية وقطر وتشاد وأثيوبيا، وهي الأولى للبرهان خارج البلاد بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ سبقها البرهان بتفقد لعدد من المناطق العسكرية، كما عقد فيها لأول مرة لقاءات مع أعضاء الحكومة الانتقالية بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

جهود مصرية

واستضافت مصر، في يوليو الماضي، قمة دول جوار السودان، لبحث سبل إنهاء الصراع العسكري، إذ دعت الدول المشاركة في القمة، الأطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.

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