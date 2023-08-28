العراق نحو تشكيل مجلس أعلى للمياه

المصدر: بغداد - وكالات

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شدد الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، على أن «ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه».

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس العراقي، أمس، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ورئيس ممثلية إقليم كردستان، فارس عيسى، وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وأوردت وكالة «سبوتنيك» للأنباء تأكيد الرئيس العراقي ضرورة حسن الأداء بما يخدم المؤسسات الحكومية، وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان.

إلى ذلك، دعا الرئيس العراقي إلى معالجة القضايا بين المركز والإقليم، وذلك في سياق الدستور والقانون، فضلاً عن توجيهه بصرف رواتب موظفي حكومة الإقليم، ومواصلة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق لما له من تأثير على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للعراقيين.

وشدد الرئيس العراقي على أن «ملف المياه يحتل أهمية كبرى، وهناك عمل جاد لتشكيل المجلس الأعلى للمياه لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه».

ووجه إلى «ضرورة اتباع أسلوب التنقيط والأساليب الحديثة في الري ومعالجة الهدر في المياه خاصة التجاوزات في أحواض الأسماك غير المجازة».

يشار إلى أن الرئيس العراقي كان قد أكد لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارة الأخير، بغداد، الأسبوع الماضي، ضرورة أن يحصل العراق على حصة عادلة من المياه، في حين دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجانب التركي إلى زيادة إطلاقات نهر الفرات.

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