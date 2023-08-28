2582 لاجئاً سورياً في الأردن يعودون لبلدهم في 7 أشهر

المصدر: (عمّان - د.ب.أ)

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مغادرة 2582 لاجئاً سورياً الأردن، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، للعودة لبلدهم.

وأفادت المفوضية الأممية، في بيانات أوردتها قناة «المملكة» على موقعها الإلكتروني، أمس، بعودة 20,061 لاجئاً سورياً من الأردن، ومصر، ولبنان، وتركيا، والعراق، إلى سوريا خلال 2023.

ووفق البيانات، بلغ عدد اللاجئين السوريين، العائدين لبلدهم من مختلف الدول المستضيفة، 50,966 في 2022، مقابل 35,624 في 2021، و38,235 في 2020، و94,971 في 2019.

وطبقاً للمفوضية، يبلغ معدل العودة اليومي إلى سوريا خلال العام الجاري، 95، فيما يبلغ المعدل الشهري 2866. وبلغ عدد العائدين الإجمالي منذ 2016، وحتى نهاية يوليو الماضي، 373,912 لاجئاً سورياً، بينهم 67,312 من الأردن.

إلى ذلك، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية المختصة، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان من الجنسية الأوزبكية، واثنان من الجنسية الكازاخية. ونقلت قناة «المملكة» الأردنية، أمس، عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن «قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة».

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