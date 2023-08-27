مقتل 11 من قوات الجيش السوري بهجوم إرهابي

المصدر: عواصم - وكالات

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن فصيل «أنصار التوحيد»، الإرهابي، نفذ عملية في ريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل 11 جندياً من أفراد قوات الجيش السوري، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة.

وذكر المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، نظراً لحالات خطرة بين الجرحى، إضافة لورود بيانات ومعلومات عن قتلى آخرين.

تفجير نفق

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، إن عناصر الفصيل نفذوا «عملية» ضد مواقع لقوات الجيش السوري، على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، حيث بدأ الهجوم بتفجير نفق من قبل جماعة «أنصار التوحيد» الإرهابية، تبعه هجوم لمقاتلي الفصيل، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش.

وتابع المرصد، إن المسلحين الإرهابيين، هاجموا كذلك معسكراً تحت غطاء من نيران الصواريخ والمدفعية.

وبحسب المرصد، يرتفع إلى 317 تعداد العسكريين، والمدنيين، الذين قتلوا باستهدافات برية في منطقة خفض التصعيد، التي تخضع لتفاهمات روسية تركية منذ مطلع العام الجاري، عبر 224 عملية تنوعت ما بين هجمات، وعمليات قنص، واشتباكات، واستهدافات، لافتاً إلى إصابة أكثر من 185 من العسكريين، و75 من المدنيين، في هذه العمليات.

يذكر أن إدلب آخر معقل للمسلحين في سوريا التي شهدت بداية الأحداث في سنة 2011، فيما كثفت المقاتلات الروسية، أخيراً، ضرباتها على مناطق المعارضة في إدلب وريفها، وفقاً للمرصد.

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