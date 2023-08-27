إحباط اعتداء إرهابي في الصومال

المصدر: (مقديشو - وكالات)

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أحبط الجيش الصومالي، اعتداءً إرهابياً فاشلاً حاولت عناصر «ميليشيات الخوارج» شنه بإقليم جلجود وسط البلاد، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس.

وفي بيان نقلته الوكالة، ذكر الجيش أنه كان «يتابع من كثب تحركات فلول الخوارج، ومن ثم باغتهم بالتصدي قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين في منطقة عوس، ويني المحررة، أخيراً على أيدي القوات المسلحة».

وألمحت الوكالة إلى أن «القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية لولاية جلمدج بوسط البلاد، تواصل تطهير المناطق الريفية من براثن المتمردين».

إلى ذلك، سيطر الجيش الصومالي، بدعم من مجموعات مسلحة عشائرية محلية، على مدينة عيل بور، أحد معاقل «ميليشيات الخوارج» وسط البلاد، بحسب إفادة مسؤولين عسكريين وسكان.

وقال محمد حسن، القيادي في مجموعة مسلحة محلية، أشرفت على العملية، إن «الجيش الصومالي، والمجموعات الأهلية المحلية، دخلوا عيل بور من دون أي مواجهة فلاذت الميليشيات الإرهابية بالفرار بعد بلوغ معلومات عن اقتراب الجيش من البلدة».

وأكد الضابط في الجيش الصومالي، عبدالفتاح علي، لوكالة «فرانس برس» أنهم سيطروا على المدينة من دون قتال. وأضاف «وقع تبادل إطلاق نار قصير قرب قرية خارج عيل بور، ولكننا قمنا بتأمين المدينة من دون أي مواجهة». ووفق سكان محليين، فإن عيل بور «أشبه بمدينة أشباح».

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