الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتأمين الجنوب

المصدر: طرابلس- البيان ، وكالات

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أعلن الجيش الليبي، أمس، إطلاق عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا.

وأوضحت القيادة العامة للجيش، في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون براً وجواً، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

وأرجع الجيش الليبي هذه العملية العسكرية، إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية، مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وشددت قيادة الجيش على أنها لن تسمح بأن تكون ليبيا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً على دول الجوار، كما تعهدت بالحفاظ على حالة الاستقرار والأمن بالجنوب الليبي. وتخشى ليبيا من تدفق واسع للمهاجرين من النيجر وتشاد ومن تسلل جماعات إرهابية مسلحة إلى أراضيها.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة عن أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية، على الحدود الجنوبية للبلاد. وقالت المصادر، إنّ اشتباكات تدور منذ أيام على الحدود بين القوات التشادية ومجموعات المعارضة التشادية المسلحة التي تتواجد داخل الأراضي الليبية. ولفتت المصادر إلى أن العملية العسكرية تهدف للقضاء على هذه المجموعات التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للوضع الأمني والسياسي في الجنوب الليبي، في ظل التوترات الحاصلة.

ووفق المصادر، فإنّ الجيش الليبي أطلق العملية من أجل طرد المجموعات المسلحة من الأراضي الليبية، وكذلك تأمين حدوده في ظل تهديدات محتملة من النيجر، وكذلك الوضع في السودان. المصادر ذاتها شددت على أن تفاقم الأوضاع في السودان والنيجر بات يهدد بنزوح للجماعات المسلحة داخل الأراضي الليبية، الأمر الذي تطلب التدخل العسكري وبسط الأمن، والقضاء على المجموعات الخارجة عن القانون في الجنوب الليبي.

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