الأمم المتحدة تحذر من خطر تفاقم كارثة إنسانية في السودان

المصدر: د ب ا

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حذر المنسق الأممي للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث اليوم الجمعة، من أنه إذا لم ينته الصراع على السلطة في السودان قريبا، فإن البلاد ستواجه خطر الدمار بسبب الحرب والجوع.

وقال جريفيث: "إن إطالة أمد الصراع في السودان سيدفع المنطقة بأسرها إلى كارثة إنسانية".

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن المساعدات الإنسانية تباطأت بسبب المتطلبات البيروقراطية.

وفي الوقت ذاته، قال لايركه إن هناك عجزا في الاموال اللازمة أيضا، حيث إن السودان لم يتلق سوى 26٪ فقط من إجمالي التبرعات المطلوبة.

واضاف لايركه: "إننا نطالب الدول المانحة بتقديم التمويل الذي تعهدوا به لتسريع العملية".

وامتد القتال في البلاد من العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور الغربية إلى أجزاء أخرى من السودان.

ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن الوصول إلى ذوي الحاجة بسبب القتال الدائر، في حين تعرضت المكاتب والمستودعات التي تحتوي على المواد الغذائية وغيرها من إمدادات الإغاثة للنهب.

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