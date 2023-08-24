السيسي يعيّن محمد شوقي نائباً عاماً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً.

وذكر موقع «المصري اليوم» أن القرار الذي أصدره السيسي برقم 358 سيجري العمل به اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

وتنتهي مدة تعيين النائب العام المصري الحالي، المستشار حمادة الصاوي، في 19 سبتمبر المقبل.

وتنص المادة 189 المعدلة من الدستور المصري على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يُعيَّن بقرار من رئيس الجمهورية، يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.

وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملـه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز