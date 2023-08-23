قفزة جنونية.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يتخطى 41 جنيهاً مصرياً

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نسبياً في الأسواق الرسمية، فيما واصل صعوده في الأسواق الموازية، ليتخطى سعر الدولار في السوق السوداء حاجز 41 جنيهاً.

وسجل سعر الدولار في البنوك والصرافات متوسط 30.86 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.92 جنيهاً مصرياً للبيع، بتراجع غير ملحوظ بنسبة 0.02% عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 23 أغسطس 2023

سادت أنباء داخل الأسواق المصرية عن انفراجة قريباً في ملف شح الدولار، نتيجة ما تقوم الحكومة المصرية هذه الفترة بمحاولات لتعزيز السيولة الدولارية عن طريق بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة.

ولا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يحافظ على استقراره في التعاملات البنكية الأسبوعية، بالتزامن مع قرب المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي في مصر، حيث سُجل أعلى سعر للدولار في بنك CIB ومصرف أبوظبي عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي

استقر سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي مسجلاً 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.835 جنيهاً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

شهد سعر الدولار في السوق السوداء صعوداً كبيراً خلال الأيام الماضية، مع تصاعد التوقعات بتعويم محتمل في قيمة الجنيه المصري، ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 40.20 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 41.20 جنيهاً بزيادة قدرها 80 قرشاً عن سعر الأمس، ومن المتوقع استمرار الزيادة حتى اجتماع البنك المركزي المصري في سبتمبر المقبل.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأربعاء 23 أغسطس 2023

تراجع سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه بنسبة 0.12% ليسجل 33.45 جنيهاً مصرياً سعر الشراء، مقابل 33.50 جنيهاً مصرياً للبيع.

وعلى جانب آخر، انخفض سعر اليورو في البنك المركزي، ليسجل 33.55 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 33.71 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم 33.25 جنيهاً للشراء، مقابل 33.53 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

تراجع سعر اليورو في السوق السوداء بشكل طفيف، مقارنة بسعر الأمس، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 43.49 جنيهاً للشراء، مقابل 44.57 جنيهاً للبيع.

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